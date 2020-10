Virgin Voyages, il debutto slitta al 2021

Slitta di nuovo il debutto di Virgin Voyages. La compagnia di crociere di Sir Richard Branson ha posticipato il primo viaggio all’inizio del 2021, a causa degli sviluppi della pandemia Covid.

La prima crociera in programma, si legge su Travel Mole, è fissata per il 3 gennaio da Miami. L’itinerario toccherà Bimini e Puerto Plata.



Il 2020 doveva essere l’anno del debutto per la compagnia di crociere adult only. L’arrivo sui mari della prima nave, Scarlet Lady, era infatti inizialmente stato programmato per lo scorso mese di marzo, ma la pandemia ha sconvolto i piani, facendo slittare più volte il debutto.