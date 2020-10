Etnia Travel Concept vara il lusso di 'My Retreats'

Etnia Travel Concept presenta ‘My Retreats’, il particolare concetto che del lusso ha il tour operator.



“Il nostro principale obiettivo - spiega Francesca Morellini di Etnia Travel Academy - è quello di soddisfare le esigenze del cliente in maniera trasversale, attraverso una struttura fatta di product manager specializzati sulle destinazioni, in grado di offrire qualsiasi prodotto, dal low budget al lusso più esasperato, ma sempre attraverso un prodotto garantito e studiato nel minimo dettaglio. Proprio da questo principio nasce l’esigenza di catalogare in maniera definita la nostra linea di prodotto, che identifichi in maniera esplicita il nostro concept. My Retreats si rivolge ad un segmento di clientela che ricerca il lusso, cercando però di promuoverlo attraverso il nostro punto di vista. Un lusso cha vada fuori dai luoghi comuni, attraverso una grande ricerca legata ad un concetto di esclusività più che allo sfarzo fine a se stesso, non legato alle stelle di una struttura. Concetto, questo, che crediamo essere ormai superato e genericamente conformato a standard non sempre aderente alle esigenze di un viaggiatore moderno ed attento”.



La ricerca di Etnia prende in considerazione come primo elemento l’anima delle strutture selezionate, che devono avere alcuni elementi di base imprescindibili come grande comfort delle camere; location di charme; servizio personalizzato; ristorazione che esprima l’autenticità del territorio; commercializzazione non rivolta ai grandi numeri. “Infine, è fondamentale che si identifichino in maniera chiara dal punto di vista architettonico ed ambientale con il paese nel quale siano inserite”.