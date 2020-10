Costa Crociere non si ferma: presentati i programmi 2021-2022 in Sud America

Costa Crociere non si ferma e guarda avanti, presentando i programmi per la stagione 2021-2022 in Sud America.



La ripartenza di Costa in Sud America prevede due grandi novità: la nuova ammiraglia Costa Toscana (nella foto), che farà il suo debutto proprio in Brasile e Costa Favolosa, che prolungherà la stagione sino a quasi cinque mesi.



“L'arrivo di Costa Toscana è un momento storico per Costa Crociere, per l'intero settore crocieristico e per il Brasile - spiega Dario Rustico, general manager Centro e Sud America di Costa Crociere -. Il debutto in Brasile della nostra nave più innovativa rafforza ulteriormente lo storico legame tra Costa Crociere e il Sud America, che dura ormai da 72 anni. Credo che Costa Toscana sarà una delle grandi attrazioni del 2022 in Brasile, che permetterà ai nostri ospiti di vivere esperienze indimenticabili, grazie all’eccezionale offerta gastronomica, all’intrattenimento high-tech e alle stupende aree relax”.



Costa Toscana è attualmente in costruzione presso il cantiere Meyer di Turku, in Finlandia. Con oltre 2mila 600 cabine, inclusa la nuova categoria con terrazza sul mare, è la gemella di Costa Smeralda. La crociera inaugurale di Costa Toscana sarà quella di Capodanno, con partenza da Santos il 26 dicembre 2021, per un itinerario di una settimana che visiterà Salvador e Ilhéus e farà ritorno a Santos il 2 gennaio 2022. Dal 2 gennaio al 10 aprile 2022 Costa Toscana proporrà altre 15 crociere con lo stesso itinerario, con imbarco a Santos e Salvador. Le 15 crociere comprendono anche la partenza di Carnevale e quella di Pasqua, che sarà l’ultima crociera della nave prima della traversata Brasile-Italia, con partenza da Santos il 17 aprile 2022.



Dal 20 novembre 2021 Costa Favolosa offrirà crociere in Sud America per 144 giorni, quasi cinque mesi, la stagione più lunga nella storia di Costa Crociere nella regione. La nave inizierà a operare con cinque crociere da Santos, da tre a sei notti, con scali a Búzios, Salvador, Ilhabela e Balneário Camboriú. Dal 13 dicembre 2021 ad aprile 2022 Costa Favolosa partirà da Rio de Janeiro per il suo tradizionale itinerario ‘Prata’. Saranno disponibili un totale di 15 crociere di otto notti, con imbarco a Itajaí, oltre a Buenos Aires e Montevideo. Le crociere Costa nella regione della Prata, che prevedono anche le partenze di Natale, Capodanno e Carnevale, permettono agli ospiti di visitare mete come Rio de Janeiro, Ilhabela, Itajaí, Montevideo e Buenos Aires. Inoltre, la crociera di Capodanno di Costa Favolosa manterrà la tradizionale sosta della notte del 31 dicembre di fronte alla spiaggia di Copacabana, per ammirare lo spettacolo pirotecnico.