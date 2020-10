Milano Malpensa davanti a Roma Fiumicino; Lufthansa davanti ad Alitalia così come nel low cost Vueling sta davanti a easyJet. E Msc davanti a Costa Crociere. Arriva l’edizione 2020 del ranking dell’istituto tedesco qualità finanza che quest’anno si è concentrato su un aspetto preciso: i 232mila giudizi dei consumatori raccolti, infatti, hanno determinato chi ha performato meglio durante l’emergenza Covid in termini di servizio offerto.

La classifica assoluta pubblicata da Affari e Finanza di Repubblica ha premiato Amazon davanti a Chicco e Calzedonia, ma nella top ten si trovano anche due parchi di divertimento, che proprio con l’ultimo decreto hanno subito un duro colpo vista la chiusura forzata delle attività. Gardaland si è guadagnata il quarto posto e Italia in Miniatura l’ottavo, con indici superiori al 90 per cento.



Aeroporti

Per quanto riguarda gli altri comparti del turismo, invece, bisogna scendere di diverse posizioni. Nel comparto aeroportuale Malpensa vince su Fiumicino e Linate e tutte e tre riescono a restare nei primi 100 in classifica. 84,7 e 84,2 per cento l’indice di gradimento per i due hub, mentre tra gli aeroporti medio grandi Bari sta davanti a Cagliari e Torino.



Compagnie aeree

Restando nel trasporto aereo, Lufthansa è l’unico vettore nella top cento (66esima posizione) mentre nel podio si trovano anche Alitalia e Emirates. Tra le low cost Vueling vince su easyJet e Ryanair, ma in questo segmento gli indici scendono in maniera sensibile.



T.o. e crociere

Nel tour operating prima piazza per Alpitour (e 99esimo posto assoluto) davanti a Francorosso e Veratour, ma con distacchi importanti. L’ultima azienda del settore e restare nella top cento invece è Msc nel segmento crociere che si guadagna la posizione numero 75 e lascia indietro Costa e Disney Cruise Line. Una sezione speciale è stata poi dedicata anche ai villaggi turistici, dove Valtur supera il Club Med e I Grandi Viaggi.