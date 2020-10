Msc Crociere: sulla nuova ammiraglia Seashore il nuovo sistema Safe Air

Debutterà a bordo della nuova ammiraglia Seashore, che entrerà in flotta nel mese di luglio del prossimo anno, il sistema ‘Safe Air’ con il quale Msc Crociere innalzerà ulteriormente le misure di sicurezza a bordo.

“L'annuncio di oggi - spiega la compagnia in una nota - rappresenta un altro passo avanti nel costante impegno di Msc Crociere per la salute e la sicurezza così come dimostrato in agosto, quando - dopo il temporaneo arresto dell'industria a livello globale a causa della pandemia - è diventata la prima grande compagnia crocieristica al mondo a tornare in mare con un nuovo e completo protocollo di salute e sicurezza approvato dalle autorità nazionali ed europee”.



Safe Air è basato sulla tecnologia delle lampade UV-C, ovvero i raggi ultravioletti di tipo C, applicate in abbinamento al sistema di condizionamento. “In questo modo – conclude la nota -, il flusso d'aria sarà irradiato alla sorgente con una luce di breve lunghezza d'onda, colpendo le particelle organiche e impedendo così la circolazione di inquinanti atmosferici come virus, batteri e muffe”.