Msc Magnifica prende il largo per le crociere nel Mediterraneo

Al via le crociere anche per Msc Magnifica, seconda nave della compagnia a riprendere l’attività.

L’unità è partita da Genova per un viaggio di 10 notti all'insegna del relax e della scoperta del Mediterraneo, con scali programmati nel porto di Livorno - per le visite a Firenze e Pisa - Messina, Pireo per la visita ad Atene, Katakolon per Olimpia, Valletta a Malta e Civitavecchia per Roma, prima di fare rientro a Genova. Entro la fine dell'anno, la nave ha in programma un totale di sei crociere nel Mediterraneo, incluso uno speciale viaggio natalizio di otto notti che partirà da Genova il 18 dicembre.



Magnifica è la seconda nave ad implementare il protocollo globale di salute e sicurezza di Msc Crociere. Le misure di sicurezza globale sono state attuate per la prima volta in agosto, quando Msc Grandiosa è diventata la prima grande nave da crociera al mondo a tornare in servizio completando nove viaggi di una settimana e dimostrando l'efficacia del protocollo.



Il protocollo di salute e sicurezza di Msc Crociere include lo screening sanitario di tutti gli ospiti e dell’equipaggio, con test Covid-19 da effettuare prima di salire a bordo della nave; misure igienico-sanitarie e di pulizia elevate su tutta l’imbarcazione; distanziamento sociale; obbligo di indossare la mascherina nelle aree pubbliche e tecnologia di contact tracing a bordo. In questa fase iniziale, la capacità della nave è stata inoltre ridotta al 70 per cento per garantire il distanziamento sociale a bordo.