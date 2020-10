TTG Travel Experience ha lasciato un segno importante in una fase in cui ce ne era davvero bisogno. Questo l'opinione espressa da Cesare Landi, amministratore unico di Fruit Viaggi, che insieme a tutta la direzione dell'operatore ha deciso di indossare in fiera la divisa che viene utilizzata dagli animatori nei villaggi a marchio Fruit. Un omaggio a loro e al lavoro svolto. Un segno di vicinanza in questo momento.

Una fiera diversa

“Un'edizione di TTG Travel Experience diversa dal solito, dove l’attenzione agli altri e la passione per il nostro lavoro e per il settore nel quale operiamo si sono quasi toccate con mano" ha detto Landi.



Lavoro di squadra

"Indossare la divisa utilizzata dai nostri animatori in villaggio - ha proseguito il manager -vuole essere un omaggio a loro e al lavoro che hanno svolto durante l’estate con attenzione e con dedizione. Anche in una situazione non facile sono stati capaci di dare il meglio, facendo trascorrere una 'vera' vacanza a tutti coloro che hanno scelto un nostro villaggio. A loro va il nostro più sincero grazie".