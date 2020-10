Si chiama Enjoy Destinations, The Travel Makers il nuovo tour operator lanciato durante TTG Travel Experience da KKM Group e si pone l’obiettivo di offrire soluzioni di vacanza inedite, lontane dai canoni del turismo tradizionale, per essere in pole position al momento della ripartenza.

“In un’epoca in cui sempre più il modo di fare turismo è banalizzato e appiattito – dichiara Manuela Altinier (nella foto), responsabile della programmazione – la nostra missione è proporre esperienze autentiche, rispettose dell’ambiente, dei popoli e delle tradizioni locali, per scoprire e godere della parte più vera delle destinazioni. Puntiamo sul contatto diretto con la cultura autoctona e cerchiamo sempre nuove rotte suggestive. Un approccio rivolto ai veri viaggiatori, dall’animo sensibile, attento e curioso”.



Il t.o. si rivolge esclusivamente alle agenzie di viaggi e accanto a Manuela Altinier vede Ernesto Adiletta come responsabile operativo. Accanto a loro, uno staff di Travel Makers con esperienza più che ventennale, che hanno fatto della propria passione il loro lavoro.



Eclettica e versatile, la programmazione di Enjoy Destinations punta ad intercettare le aspettative di quella parte di viaggiatori che fino ad oggi non si sono sentiti rappresentati dalle proposte del turismo organizzato: una fascia di clientela importante dal punto di vista quantitativo e qualitativo che, nel post Covid, potrebbe tornare in agenzia spinta dall’esigenza di sicurezza, assistenza e affidabilità, ed essere fidelizzata.



Per orientare la scelta e semplificare il processo di vendita, la gamma di proposte è suddivisa in 6 linee di prodotti, che identificano la tipologia di esperienza offerta e caratterizzano le località trattate.



“Ho creduto fermamente in questo progetto che, sono certo, ci darà grandi soddisfazioni, grazie al lavoro meticoloso compiuto in questi mesi da Manuela, Ernesto e tutto il team – aggiunge Andrea Cani, presidente KKM Group -. La loro grande abilità è stata quella di intercettare le nuove tendenze in atto nel mercato e proporre risposte finalmente in linea con le aspettative del cliente”.



La programmazione di Enjoy Destinations è raccolta e costantemente aggiornata sul sito. Ogni proposta è corredata da video emozionali e indicazioni precise sugli itinerari e sulle modalità operative del viaggio.