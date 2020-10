Fruit Viaggi: per il 2021 quattro novità in Italia e una in Grecia

Nuovi prodotti, qualità, ampiezza di gamma: riparte da questi pilastri l'attività di Fruit Viaggi, che conferma la volontà di guardare oltre e di superare la fase di grande difficoltà e incertezza che sta caratterizzando il settore turistico. "Fruit Viaggi torna in pista sul 2021 con diverse novità di prodotto, tutte all'insegna di una qualità ancora più elevata" conferma il direttore prodotto, Giuseppe Falco (nella foto). Nella maggior parte dei casi si tratta di new entry italiane: due in Cilento, una in Sicilia e una in Puglia. "In Campania aggiungiamo il Medea Beach Resort a Paestum Agropoli e l'Oasi del Cilento ad Ascea Marina. A questi si associano lo Sporting Club a Cefalù e il Messapia Hotel a Santa Maria di Leuca".