Boscolo Gift verso quota 100 titoli

di Amina D'Addario

I Boscolo Gift si rinnovano. Non solo nel look, ma soprattutto nei contenuti, molto maggiormente segmentati in base all'età e alle passioni dei viaggiatori. Oltre trenta inediti da oggi sul mercato, a cui se ne aggiungeranno presto altri "per arrivare nel 2021 a una collezione rinnovata di quasi 100 titoli" spiega Salvatore Sicuso (nella foto), direttore vendite Boscolo Tours.

E se con le nuove proposte 'Arte e Mestieri' sarà ad esempio possibile scoprire i segreti dell'artigianato Made in Italy, con i weekend 'Street Art' si potrà invece apprezzare il volto contemporaneo delle città europee.



"Quello dei cofanetti - sottolinea il responsabile vendite - è un segmento che sta tenendo in termini di volumi, ecco perché anche in un anno così difficile abbiamo deciso di selezionare con cura fornitori e strutture e mettere in piedi una nuova collezione".



Uno sforzo ´immaneª che la distribuzione, evidenzia Sicuso, sta già mostrando di apprezzare. ´Le agenzie sono entusiaste di trovarsi di fronte a una vera e propria ondata di proposte, tutte particolari e molto cool, con cui poter accontentare diverse fasce di clientela. Da parte nostra è un messaggio di grande ottimismo che, in questo momento di carenza generalizzata di prodotto, abbiamo voluto lanciare".