L'epoca del consenso è finita da un pezzo. Ezio Birondi, presidente di Settemari, arriva a Rimini per riprendere il filo del discorso con il mercato. "Non abbiamo mai smesso e siamo in fiera per fare rapporti, non relazioni o consensi. Può sembrare scontato dire una cosa di questo tipo, ma in questo settore nulla è scontato. Rapporti vuole dire scelte di prodotto e politiche commerciali". Birondi, con la sua consolidata trasparenza, cerca di mettere alcuni paletti in attesa della ripartenza.

"Non compriamo consenso in nessun modo - aggiunge -. Perché la credibilità è quella che ti tiene in piedi anche nei momenti scuri. A tutte le agenzie dico: cercate la credibilità che arriva da lontano, centimetro dopo centimetro...(continua nella digital edition)