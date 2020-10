Aeroviaggi, vacanze invernali tra sole e benessere: arriva Winter Sun

Ruota intorno al Club Torre del Barone a Sciacca, in Sicilia, la nuova iniziativa di Aeroviaggi per destagionalizzare. Si chiama Winter Sun ed è disponibile dal prossimo 3 gennaio fino al 4 aprile 2021.

La formula “abbina i benefici del sole e del mare alle cure termali e a pacchetti dedicati al benessere nella nuova spa realizzata a dicembre 2020, in un format di soggiorno del tutto inedito”, come si legge nel comunicato.



Marco Mangia, direttore della divisione Turismo di Aeroviaggi, commenta: “Il 2020 ci ha posto di fronte sfide epocali a cui abbiamo saputo rispondere con tempestività e decisione. Lo dimostrano i risultati della stagione estiva 2020 in via di conclusione che vedono numeri di riguardo in tutte le nostre strutture in Sicilia e Sardegna: il fatturato stimato a fine anno è infatti pari a 30 milioni di Euro, il numero complessivo di presenze di 400mila circa a fine 2020 per un totale di 650 lavoratori stagionali impiegati”.