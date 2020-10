Marocco, il Club Med riapre Marrakech e tornano i francesi

È atterrato all'aeroporto internazionale di Marrakech-Menara il gruppo di 160 turisti francesi clienti del Club Med che segna, per il Marocco, la prima tappa verso la progressiva ripresa del turismo dopo i lunghi mesi di chiusura delle frontiere.

L'arrivo sul suolo nazionale dei visitatori a bordo di un aereo Royal Air Maroc è fortemente simbolico ed è stato quindi celebrato con grande enfasi dall'Ente Nazionale per il Turismo del Marocco insieme al Consiglio Regionale del Turismo (CRT) di Marrakech-Safi, con una cerimonia alla presenza di un gruppo di autorità e operatori del settore del turismo.



“In questo modo - commenta il direttore generale dell'Ente Nazionale per il Turismo del Marocco Adel El Fakir - vogliamo mostrare al mondo che il Marocco è mobilitato per accogliere i suoi ospiti e per mettere in atto tutte le misure necessarie per garantire la loro sicurezza sanitaria e per far sì che il loro soggiorno si svolga nelle migliori condizioni".