Martulli Viaggi: la Basilicata al centro dell’offerta 2021

Uno specialista la servizio di Matera e del Sud Italia: operativo da circa 10 anni, Martulli Viaggi si pone l’obiettivo di valorizzare non solo Matera, ma anche l’intera Basilicata.

“La nostra piccola realtà imprenditoriale è nata circa una decina di anni fa – spiega Francesco Martulli, titolare - con l’intento di valorizzare Matera. La nostra attenzione, successivamente, si è spostata anche su altre destinazioni all’interno della regione Basilicata, come Metaponto e Policoro, le Dolomiti Lucane e la zona del Vulture".



"Prossimamente vorremmo anche iniziare a lavorare di più su altre zone della stessa regione, come la Val d’Agri e il Pollino, ancora poco conosciute e che meritano l’attenzione di un turista alla ricerca di esperienze autentiche. Naturalmente, data la vicinanza con la Puglia, tra le mete dei nostri clienti abbiamo la Valle d’Itria e il Salento, zone in cui offriamo diverse esperienze, dalla produzione di prodotti caseari alla semplice visita in un uliveto. Nonostante l’emergenza sanitaria che stiamo affrontando, abbiamo vissuto un’estate in cui l’Italia è stata rivalutata dagli stessi italiani, e non possiamo che esserne felici. La nostra vision è quella di arrivare, nell’arco di due anni, ad essere in uno dei t.o. più importanti del Sud Italia, grazie ad un lavoro costante di ricerca e indagini statistiche”.



Martulli porterà a TTG Travel Experience moltissime novità e racconterà l’opera fin qui compiuta e le prospettive per il futuro.