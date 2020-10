di Oriana Davini

Ha aperto le vendite da fine settembre e a breve sarà in adv con il catalogo cartaceo: è l'inverno firmato Futura Vacanze, storica programmazione che mescola neve, sci e benessere. Con l'aggiunta, fondamentale quest'anno, della cancellazione gratuita.

La neve rimane il prodotto di punta, con proposte in Trentino, Alto Adige, Veneto, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta e Abruzzo. Confermate le due esclusive Futura Style Perla a Madonna di Campiglio e Futura Style Bv Majestic Dolomiti a San Martino di Castrozza, "che già l'anno scorso erano state molto apprezzate da adv e clienti - conferma Belinda Coccia (nella foto), direttore vendite del t.o.-. Entrambe hanno servizi wellness, in linea con la nostra volontà di offrire alternative anche a chi ama la montagna di inverno ma non scia".



La formula

A sostegno delle vendite arriva anche "Liberi di annullare", formula che garantisce la cancellazione gratuita fino a sette giorni lavorativi dalla partenza e 14 in alta stagione natalizia. A questa si aggiungono le tariffe Futura Best, sconti "Prenota Presto", pernottamenti gratuiti per i bambini in camera con i genitori. "Abbiamo anche riservato un'ampia offerta ai gruppi con tariffe e proposte ad hoc" conclude Coccia.