Lofoten Quarantine Tour del Diamante: la quarantena si trasforma in vacanza

Da vincolo a opportunità di viaggio. La quarantena imposta da alcuni Paesi all’ingresso può trasformarsi a sua volta in una vacanza, magari particolare. Come nel caso della proposta dal Diamante.

Il tour operator del Quality Group ha infatti realizzato il Lofoten Quarantine Tour, ovvero dieci giorni da vivere nel paradiso delle Lofoten che, malgrado la posizione oltre il Circolo Polare Artico, godono di un microclima che le preserva da temperature eccessivamente rigide.



La Norvegia, infatti, richiede, all’ingresso nel paese, 10 giorni di confinamento rispetto ai luoghi pubblici. Ma consente spostamenti in auto, sport e attività all’aria aperta; si può vivere a stretto contatto con la natura e addirittura fare smart working con collegamenti veloci. L’unico vincolo richiesto, oltre a non frequentare luoghi pubblici come bar e ristoranti, è il pernottamento per 10 giorni in uno stesso posto.



“Per i pasti – si legge in una nota del Quality Group - si potrà scegliere tra le proposte di menù del ristorante del lodge che saranno recapitate direttamente in camera o ancora si potrà richiedere la consegna fuori porta della spesa, approfittando delle cucine super attrezzate a disposizione degli ospiti”.