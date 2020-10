Viaggi green e sostenibili: Easyweeks ripropone il suo Nord Europa

Viaggi sostenibili in spazi aperti, in una full immersion con la natura. Easyweeks, il piccolo operatore specializzato in Nord Europa, non varia la sua programmazione, riproponendo le sue mete, “già ampiamente testate - spiega l’amministratore delegato Manila Salvatelli -. Le nostre destinazioni principali, con il Nord Europa in primis, garantiscono una copertura totale, e il 100% di rispetto delle misure anticovid, anche se al momento siamo in blocco ingressi o con doppio tampone (vedi Islanda e Finlandia dal 22 novembre)”. Rimangono la Danimarca e la Svezia, “su cui stiamo puntando durante questa emergenza, per alleggerire il carico di apprensione”.

Rimborso prima della partenza

“A partire da marzo - aggiunge la managing director Gianna Forlastro -, dopo un primo momento di attenzione al rientro dei clienti sorpresi dal Covid in giro per il mondo abbiamo provveduto a rimborsare tutti coloro che sarebbero dovuti partire. Oggi, siamo pronti a garantire il rimborso prima della partenza, in caso di contagio o nuove restrizioni di viaggio. Questa notevole garanzia la dobbiamo alle compagnie aeree con cui lavoriamo e ai nostri fornitori con i quali abbiamo un legame sempre più stretto”.



'Smartworking dove vuoi...'

Sul fronte incoming l’operatore propone le regioni adriatiche con pacchetti tematici nelle Marche, in Molise e in Puglia. “Abbiamo anche iniziato a proporre lo ‘Smartworking dove vuoi...’ - aggiunge Salvatelli -; un concetto un po’ difficile da far recepire al mercato, ma siamo in grado di trasformare questo periodo di stallo in opportunità, soprattutto per coloro che lavorano in questa modalità, generando pacchetti di 10 e più giorni in destinazioni che consentano l’arrivo degli italiani, per godersi la natura artica o magari qualche spiaggia tropicale, portandosi il lavoro e respirando aria nuova per ricaricarsi da questo momento molto stressante in termini psicologici”.