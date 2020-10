di Remo Vangelista

Deve essere difficile, complicato. Progettare il futuro con il tour operator fermo (o quasi) è diventato un esercizio di coraggio.

Ci vuole uno sguardo positivo e la freddezza di cercare vie di uscita. Danilo Curzi ci sta provando, mentre la sua Idee per Viaggiare continua a fare esercizio di resistenza.



Intanto gran parte dell’azienda rimane attaccata alle decisioni dei vari decreti governativi. Con gli ammortizzatori sociali che prima o poi dovranno finire. Curzi sottolinea però che "non è il periodo per parlare di vendite o risultati ma per trovare nuove forme di organizzazione e cercare intese con partner e competitor per ripartire con forza”.



Nei giorni scorsi ha detto all’agenzia stampa di TTG Italia che i clienti pensano a "un Capodanno nell’Oceano Indiano”. Da qualche parte bisogna ripartire e Curzi ha deciso di farlo dalla fiducia e dalla speranza. Perché il coraggio dei tour operator deve essere premiato.