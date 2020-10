“È il primo vero confronto fra tutti i player del mercato post Covid”. Così Agatino Falco, owner di Spicchi di Mondo by Australian Travel, spiega mai come quest'anno è fondamentale partecipare alla kermesse riminese. “Un appuntamento - aggiunge - a cui non è possibile mancare, e noi ci saremo perché non ci diamo per vinti”.

L’operatore ha utilizzato i mesi di lockdown per “riorganizzare e preparare le macchine oliate e pulite - spiega - per la ipotetica ripresa, ma questa ripresa quando arriverà? Il 2020 è un anno che possiamo considerare perso - lamenta -, perso in tempo e soprattutto in denaro, per mettere a posto quello che le cancellazioni hanno lasciato e riprogrammare un'incerta partenza che non dipende solo da come sta l’Italia, ma da come sta il mondo”.



Con uno scenario di questo tipo il t.o. sarà a TTG Travel Experience perché “credo che testimoniare la vitalità e la forza di volontà di un settore attraverso la partecipazione in prima persona sia l’unico modo di farci forza reciprocamente, perché il mondo senza viaggio non è tale”.