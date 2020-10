di Oriana Davini

Selezione rigorosa dei resort proposti e rafforzamento delle partnership: sono i cardini della programmazione di Idee per Viaggiare sui quali si sta concentrando il ceo, Danilo Curzi (nella foto).

"Non è il periodo per parlare di vendite o risultati ma per trovare nuove forme di organizzazione e cercare intese con partner e competitor per ripartire con forza".



Il t.o. ha introdotto nella policy assicurativa la copertura, senza costi aggiunti, per eventuali danni o inconvenienti derivanti dal Covid. E "grazie ad accordi specifici con molti dei nostri partner, siamo riusciti a ottenere l'annullamento senza penali per i soli servizi a terra fino a sette giorni prima della partenza".



Incognita lungo raggio

Ora l'incognita è sul lungo raggio: "Ci sono clienti che iniziano a pensare a un Capodanno nell'Oceano Indiano, ma tutto è determinato dall'effettiva possibilità di farlo in sicurezza". E siccome fissare ora una politica di prezzo "non risulterebbe vincente, ci concentriamo sui principi cardine della programmazione, con offerte accattivanti per le nuove prenotazioni, ma anche a tutela dei viaggi di nozze e dei clienti con voucher".