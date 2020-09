Riviera Incoming pronta a puntare tutto sul mercato Italia

di Gaia Guarino

Trasformare un problema in opportunità. È da qui che Riviera Incoming ha deciso di ripartire. "Durante lo shock iniziale del lockdown, abbiamo tentato di individuare i nostri 'non clienti' e iniziato a preparare dei prodotti da vendere alle adv italiane al momento della riapertura", racconta Ombretta Pepe della direzione generale di Riviera Incoming.

Il t.o., guardando al trade, ha sviluppato una serie di proposte sia per gli individuali sia per i gruppi puntando tutto sul mercato Italia. Guardando al domani, il futuro dell'incoming sembra ancora tricolore. "Scommetteremo ancora sul mercato nostrano - aggiunge - curando con meticolosità prodotti di incoming con escursioni e attività esperienziali, arricchendo il tutto anche limando la nostra marginalità". Per l'autunno la vera scommessa si articola attraverso cibo e cultura, spiccano delle alternative per il periodo di Natale, complementari ai classici mercatini.