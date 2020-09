Tui ha annunciato l'intenzione di accelerare l'espansione della sua divisione dedicata a tour e attività in modo da assumere una posizione dominante sul mercato una volta che il segmento tornerà a crescere.

Il gruppo ha acquisito la start-up italiana Musement nel 2018 e ora prevede di creare una nuova divisione Musement che comprenda quella che era Tui Destination Experiences, costruita attorno alla piattaforma. Musement - ha affermato Tui in una nota riportata da TTG Media – offre una piattaforma digitale che propone tour e attività in più di 50 paesi in tutto il mondo, segmento ritenuto da Tui mercato chiave in crescita futura. La piattaforma consente agli ospiti di Tui di acquistare esperienze aggiuntive mentre sono a destinazione, offrendo attualmente più di 130mila ‘cose da fare’ in tutte le principali destinazioni turistiche e nelle città. Musement è una "piattaforma aperta" per i fornitori di tour e attività, che possono sfruttare i 21 milioni di clienti annuali di Tui.



Per questo, Tui si è impegnata a investire pesantemente nell'espansione dell'offerta di Musement attraverso nuove partnership con i fornitori e nella sua distribuzione attraverso partnership b2b con aziende del calibro di Booking.com e un'offerta b2c attraverso i siti web Musement e Tui.



"Musement è stato un motore chiave nella nostra strategia di crescita complessiva sin dall'acquisizione nel 2018 - ha affermato David Schelp, amministratore delegato di Musement -. La piattaforma è diventata una parte fondamentale del nostro Dna e siamo orgogliosi di dimostrarlo con il nome della nostra nuova divisione Tui Musement. Continueremo a investire nelle capacità della nostra piattaforma, nella nostra offerta e nella distribuzione. Tui Musement è pronto a lavorare con nuovi fornitori e clienti".



Il co-fondatore e chief growth officer di Musement, Alessandro Petazzi, ha affermato che l'integrazione di Musement e Tui Destination Experiences rilancerà le richieste dei tour e delle attività. Sebastian Ebel, membro del consiglio di amministrazione di Tui Group, ha aggiunto che tour e attività hanno continuato a dimostrarsi un'area di crescita strategica per Tui nonostante le sfide poste dalla pandemia di coronavirus.

"Con questi cambiamenti, iniziamo una nuova fase della nostra storia di crescita - ha affermato -. Stiamo sviluppando un leader globale di tour e attività, che sarà in una posizione di mercato dominante una volta che i tour e le attività torneranno a crescere".