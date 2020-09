Acampora Travel: “Ancora pochi movimenti dall’estero”

di Gaia Guarino

Tanto turismo locale, pochi movimenti dall'estero. Gino Acampora, a.d. di Acampora Travel, t.o. specializzato in incoming, commenta così il 2020. Soltanto durante il mese di settembre ha infatti iniziato a fare capolino, seppure in numeri irrisori, l'incoming da oltreconfine.

"Il vero problema è che molti hotel della Penisola non hanno aperto, e questo ha creato varie difficoltà nell'organizzazione degli itinerari - spiega Acampora -. Le città d'arte hanno sicuramente sofferto di più, a fronte del Mare Italia che invece ci ha salvato".



I nuovi prodotti di Acampora Travel sono già pronti e quotati, ma prima del lancio occorrerà capire quali saranno i provvedimenti del Governo italiano e degli altri Stati.