L’Egitto classico pronto alla ripartenza di ottobre

La passione per l’Egitto classico non tramonta. Lo sa bene Silvia Russo, direttore tecnico dell'Agenzia Viaggi Rallo, che anche in questo periodo di restrizioni sottolinea: "L’Egitto-mania per fortuna è sempre viva. E anche in queste settimane - sottolinea - abbiamo continuato a ricevere richieste di aggiornamento".

Un segnale promettente ora che l'Ufficio turistico egiziano ha fatto sapere che le crociere sul Nilo riprenderanno a ottobre. "La destinazione si sta rimettendo in moto dal punto di vista turistico, ci sarà probabilmente una serie di regole sul distanziamento da rispettare, ma la macchina è ripartita".



Molte le novità che il Paese può offrire agli appassionati di archeologia e antiche civiltà. Numerosi sono ancora, infatti, i siti rimasti segreti per millenni e ora riaperti al pubblico.



