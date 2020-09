Costa Crociere: “Pronti a cambiare mete, se necessario”

Due grandi campagne a sostegno della stagione invernale: Costa Crociere mette mano al portafogli e si prepara a un piano di visibilità su più fronti a partire da ottobre. "I feedback ricevuti finora dagli ospiti sono molto positivi - spiega il direttore commerciale, Daniel Caprile (nella foto) - e confermano che si può andare in crociera e divertirsi in completa sicurezza". Questo è il messaggio che vuole trasmettere la campagna pubblicitaria pianificata per due mesi sulle principali reti televisive e affiancata da un piano sui social network.



Prosegue sulla Digital edition di TTG a questo link