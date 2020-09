Tui, colpo a sorpresa: tornano i voli sulle Canarie

Tui cambia strategia e dal 3 ottobre tornerà a volare sulle Canarie. La destinazione era stata inserita nella lista nera delle mete per i tedeschi, come riporta preferente.com ma il colosso ha deciso che, invece di sospendere la programmazione sull’arcipelago, darà ai clienti la possibilità di scegliere in autonomia. A spingere i viaggi, secondo i vertici, anche l’opportunità di fare un test Covid-19 all’arrivo per evitare la quarantena.

Il gruppo chiarisce tuttavia che in nessun caso la sua scelta è fatta in opposizione al governo tedesco, sottolineando che gli avvisi non sono un divieto. ma una raccomandazione a stare attenti, “ed è esattamente quello che stiamo facendo”, conclude Tui.