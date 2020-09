Crociere negli Stati Uniti: grande attesa per una possibile ripartenza dal 1 ottobre

Mentre le compagnie aeree attendono con ansia un potenziale secondo round di aiuti governativi, questa settimana anche il comparto crocieristico a stelle strisce aspetta un pronunciamento che potrebbe portare alla ripresa delle crociere negli Stati Uniti.

Come segnalato da Travelpulse, l'industria delle crociere negli Stati Uniti, bloccata dallo stop imposto in marzo dai Centers for Disease Control a causa della pandemia di coronavirus, spera che la scadenza di mercoledì 30 settembre termini senza ulteriori rinnovi, facendo tornare a navigare negli States le compagnie crocieristiche.



Sebbene alcune compagnie di crociera siano salpate in Europa, le navi che trasportano più di 250 ospiti non possono tuttora navigare negli Stati Uniti. Intanto Clia si è portata avanti, mettendo a punto protocolli di salute e sicurezza per tutti i suoi membri, ai quali si aggiunge anche l’Healthy Sail, piano messo a punto da Norwegian Cruise Line Holdings e Royal Caribbean Group.