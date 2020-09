Pricing: la lunga strada del negoziato

di Remo Vangelista

Ma il prezzo condizionerà veramente la fase di riapertura? Secondo gli operatori intervistati da TTG Italia si corre il rischio di assistere a una gara al ribasso per riattivare mete e villaggi. Alcuni tour operator arriveranno alla ripresa con il fiato cortissimo e non avranno molte scelte. Tariffe basse a margine zero per rimettere in moto i flussi di cassa. Nella speranza che anche i vari accordi con le strutture alberghiere possano subire variazioni. Al ribasso, ovviamente.

Prosegue sulla Digital edition di TTG a questo link