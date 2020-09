Operatori sugli spalti: in attesa del nuovo Dpcm, che dovrebbe entrare in vigore dopo il 7 ottobre, gli addetti ai lavori si interrogano sui possibili scenari che vanno aprendosi in questa coda d’anno e, soprattutto, in un 2021 dove “Niente sarà più come prima”.

Una grande incognita, forse anche un’opportunità per ripartire su nuove basi, ma intanto una grande fonte di preoccupazione per la forzata inattività alla quale si spera il Governo metterà fine anche con l’istituzione di corridoi fra paesi e di test più rapidi ai quali sottoporsi in aeroporto.



La dinamica dei prezzi, il ritorno del last minute, il futuro incerto quanto a qualità e quantità dell’offerta, la tematica legata al credito: tutti argomenti attualmente sul tappeto, che sono stati analizzati dagli operatori all’interno dell’inchiesta pubblicata sull’ultimo numero di TTG Italia, online sulla Digital edition.