A piccoli passi Costa Crociere muove verso la normalità. Dopo aver presentato le crociere della stagione invernale, la compagnia italiana ha messo a punto la programmazione 2021, ridisegnando gli itinerari da aprile a novembre.

La programmazione vedrà arricchirsi ulteriormente l’offerta nel Mediterraneo e tornare gli itinerari del Nord Europa nell’estate.



Le novità

Da marzo sino all’autunno 2021, la compagnia prevede di posizionare regolarmente Costa Smeralda, Costa Firenze e Costa Pacifica nel Mediterraneo occidentale. Le tre navi opereranno itinerari di una settimana in Italia, Francia e Spagna.



Altre tre navi opereranno nel Mediterraneo orientale itinerari di una settimana: Costa Deliziosa (isole greche); Costa Luminosa (Grecia e Croazia) e Costa Magica (Grecia e Malta).



Saranno, invece, quattro le navi impiegate negli itinerari nel Nord Europa, durante la stagione estiva 2021. Costa Fortuna e Costa Diadema partiranno per crociere di una settimana, rispettivamente nelle capitali del Baltico e nei fiordi norvegesi. Costa Favolosa offrirà viaggi di 14 giorni in Islanda, di 9 giorni nei fiordi norvegesi e di 14 giorni in Irlanda, Scozia e Inghilterra. Costa Fascinosa opererà itinerari di 12 giorni sino a Capo Nord e di 9 giorni nel mar Baltico.



Primavera e autunno

Nel corso della primavera e dell’autunno 2021, Costa Fortuna, Costa Diadema, Costa Favolosa e Costa Fascinosa saranno impegnate nel Mediterraneo. Costa Diadema toccherà Israele e Turchia, con due diversi itinerari di due settimane. Costa Fortuna effettuerà mini-crociere nel Mediterraneo occidentale, mentre Costa Favolosa offrirà mini-crociere in primavera e viaggi di 10 giorni in Marocco in autunno. Infine, Costa Fascinosa effettuerà itinerari di 10 giorni verso Lisbona.