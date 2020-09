“Ci auguriamo che al più presto vengano attivati corridoi sanitari per ritornare a viaggiare all'estero, dove siamo presenti con le strutture del brand Fruit Village nel Mar Rosso, in Tunisia, in Grecia e Turchia”. Con l’avvicinarsi del nuovo Dpcm, che dovrebbe arrivare dopo il 7 ottobre, si moltiplicano le voci degli operatori che chiedono la riapertura - anche se parziale e adottando tutte le misure necessarie - di alcune delle destinazioni straniere extra Ue e Giuseppe Falco (nella foto), direttore prodotto e sviluppo di Fruit Viaggi, invoca l’attivazione di corridoi fra Paesi. “Nel frattempo – prosegue Falco -, seguendo la tendenza di crescita del mercato interno e del turismo di prossimità, stiamo incrementando il ventaglio di proposte Fruit Village in Italia con nuove aperture che andranno ad aumentare e migliorare qualitativamente il prodotto”.

Last minute

Fra i trend emergenti, Falco segnala la necessità di offrire soggiorni più flessibili. “Sicuramente continueremo con la proposta di soggiorni con durata flessibile cancellando, anche nella villaggistica, gli schemi della vacanza con durata settimanale o quindicinale. Inoltre, stiamo lavorando ad una serie di garanzie per riportare il cliente verso l'advance booking ed eliminare le penali di annullamento. Purtroppo, possiamo dire che quest'anno, per le problematiche legate all'andamento della pandemia, è aumentata la tendenza alla prenotazione last minute che negli ultimi anni era fortemente diminuita”.



Obiettivo Mar Rosso

E sul fronte del prodotto, “Siamo pronti a ripartire con la destinazione Mar Rosso e con il Fruit Village Sharm El Sheikh Amphoras che ha ottenuto tutte le certificazioni di sicurezza sanitarie egiziane. In parallelo stiamo sviluppando un nuovo progetto per affiancare a Sharm nuove destinazioni quali Hurghada e la costa nord che si affaccia sul Mediterraneo. Non tralasceremo l'Egitto classico con le crociere sul Nilo che abbiamo inserito nella nostra programmazione dello scorso anno e che contiamo di riprendere appena sarà possibile. In questo semestre abbiamo migliorato competenze, sviluppato e adottato protocolli dettagliati, mettendo sempre al primo posto la sicurezza sanitaria dei passeggeri e quindi auspichiamo che a breve avvenga l'attivazione di corridoi sanitari verso questa destinazione. Siamo molto fiduciosi per il futuro, siamo convinti che con il migliorare della situazione sanitaria i turisti ritorneranno in Egitto e stiamo lavorando per aumentare sia il numero di strutture sia la qualità del nostro prodotto. Riconfermiamo partenze da Milano, Bergamo, Verona, Roma, Napoli e Bari ed inseriremo le partenze da Bologna”. I.C.