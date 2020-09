Gli operatori mordono il freno in attesa della ripartenza delle destinazioni straniere. E intanto tentano un bilancio di un periodo a dir poco eccezionale. In casa Futura Vacanze, “Terminata la stagione estiva, in queste settimane stiamo lavorando sulle nuove programmazioni e sull’offerta che riguarderà i prossimi mesi”.

I prossimi step

Il direttore vendite Belinda Coccia (nella foto) non fa mistero del fatto che i prossimi step riguarderanno innanzitutto “Benessere e Neve, programmazioni che saranno presto disponibili. Possiamo già dire che questi due prodotti sono frutto di un'accurata selezione all’insegna della qualità da parte dei nostri responsabili di prodotto, in linea con il trend estivo incentrato sulla vacanza tutta italiana. Nelle scenario 2021 infatti riteniamo che la qualità sarà, ancor più che in passato, un fattore determinante”.



Creare offerta

In questo momento “è altrettanto fondamentale - pur con tutte le limitazioni della situazione che stiamo vivendo - creare offerta che consenta a noi e alle agenzie di viaggi di avere disponibilità di prodotto da poter vendere”.

Per le prossime programmazioni i listini seguiranno gli stessi meccanismi delle passate stagioni: “Più che sul last minute - avverte Coccia - saranno incentrati su promozioni che riguarderanno l’early booking. È una grande sfida, ma siamo fiduciosi”.



Speranza Egitto

Sul fronte estero, la manager si fa più cauta: “L’Egitto rappresenta certamente uno dei prodotti principali per sostenere il mercato nei prossimi mesi invernali.

Punteremo su Sharm el Sheikh e Marsa Alam con il Futura Club Albatros Palace a Sharm el Sheikh e il Futura Club Bayka Bay a Marsa Alam. Sul fronte voli, il nostro obiettivo è quello di poter ripristinare le tratte attive fino a marzo in partenza da Bergamo, Malpensa, Verona, Roma e Napoli. A questo punto, ci auguriamo di poter ripartire quanto prima”.