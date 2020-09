I Viaggi dell’Airone scommette sulla Penisola con la sua Umbria de luxe

Continua a investire sul prodotto Italia I Viaggi dell’Airone che, accanto all’offerta ricettiva delle strutture del Gruppo Airon Boutique Hotels propone l’Umbria per vacanze relax o alla scoperta del patrimonio naturalistico e artistico della regione. “L’obiettivo per l’immediato futuro - spiega Angioletto de Negri, amministratore del tour operator - è quello di incrementare il turismo di prossimità per far conoscere ed apprezzare sempre più il territorio italiano sia ai nostri connazionali che alla clientela straniera che progressivamente tornerà in Italia”.

Il Casale Silvia

In provincia di Perugia, a Parrano, l’operatore propone il Casale Silvia, una struttura esclusiva che può ospitare turismo leisure, ma anche business meeting ed eventi. “Gestiamo Casale Silvia da sei anni e nell’ultimo anno abbiamo registrato circa 1500 presenze con clientela soprattutto italiana, inglese, tedesca e olandese - spiega de Negri -. La grande richiesta ci ha spinto ad ampliare ulteriormente l’offerta ricettiva con l’acquisizione di nuovi spazi per creare delle strutture attigue più piccole, con piscina privata, particolarmente adatte a nuclei familiari da 2 a 4 persone”.