SOS Travel, al via la programmazione Europa

SOS Travel punta sulla programmazione Europa con tour in partenza garantita da ottobre a marzo. Le destinazioni previste sono Praga, Lisbona e mini tour del Portogallo, Berlino, Londra e l’Inghilterra del Sud, Cracovia e il mini tour della Polonia, Budapest.

“Vogliamo cogliere i tiepidi segnali di ripresa – dichiara Stefano Iannucci, direttore commerciale dell’operatore – per offrire alle agenzie un prodotto di sicuro interesse: i tour delle più belle città europee con guida in italiano, in un momento in cui tante altre destinazioni restano precluse ai viaggiatori internazionali”.

La programmazione prevede partenze garantite in piccoli gruppi, la presenza della guida in italiano, sicurezza e attenzione alle normative anti-contagio, un prezzo unico con risparmi fino al 50% e sarà supportata da una campagna dal nome ‘Riscopri l’Europa a prezzi straordinari’.