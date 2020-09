Jump: estate italiana e inverno in sinergia con Blue Panorama

Bilancio positivo in casa Uvet per l’operatore online Jump. Dopo aver puntato durante la primavera sulla formazione online con webinar incentrati sui nuovi tool tecnologici, i risultati estivi hanno riconfermato la centralità del prodotto Mare Italia.

“Siamo davvero molto soddisfatti dei risultati raccolti da Jump questa estate, segno che la nostra flessibilità è stata apprezzata dal mercato che ne ha colto l’opportunità di business - commenta Leonardo Rosatelli (nella foto), amministratore delegato di Jump -. Per il futuro stiamo lavorando all’implementazione della partnership con Blue Panorama in alcune destinazioni come Cuba, Maldive, Capo Verde, Kenya e Zanzibar come anche ad una nuova interfaccia grafica per Jump, ancora più user friendly”.



Le prenotazioni estive si sono concentrate nei mesi di giugno, luglio e agosto in particolare per Sardegna, Puglia, Calabria e Sicilia. A seguire, buoni risultati anche per il prodotto montagna, agriturismi in Italia ma anche città d’arte. Per tutte le prenotazioni la permanenza media dei clienti si è attestata sulle 4 notti.



Alla base dei risultati positivi, la dinamicità e la flessibilità di Jump che, seppur in un periodo di incertezza per il mercato, ha saputo rispondere alle nuove richieste di clienti e agenzie in termini di varietà di prodotto offerto, velocità di risposta, gestione e controllo della redditività delle pratiche, servizio di assistenza 24h e responsabilità, totalmente a carico dell’operatore.