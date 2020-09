di Isabella Cattoni

Veratour affila le armi in vista di una ripartenza più strutturata delle destinazioni estere, anche se il direttore commerciale, Massimo Broccoli (nella foto), precisa che “I prossimi mesi, stante il perdurare delle misure legate alla pandemia che di fatto impediscono lo spostamento dei passeggeri tra i vari Paesi, procureranno la pressoché totale stagnazione della domanda. Per tale motivo le prime considerazioni che possiamo fare sono necessariamente legate alla possibilità di un ritorno alla circolazione tra i Paesi ‘normale’, che prevediamo avverrà non prima della prima parte della stagione 2021”.



Ripresa lenta

Detto questo, “la ripresa dei consumi turistici sarà lenta e oggetto di molta attenzione da parte dei clienti sul tema del rapporto qualità/prezzo. Le nostre previsioni indicano chiaramente che ci sarà una forte domanda sull’Italia, mentre le altre destinazioni faranno molta fatica soprattutto nella prima fase di prenotazione e pertanto per queste ultime saranno necessarie massicce azioni a sostegno della domanda, che dovranno vertere anche su leve promozionali e soprattutto di pricing”.

Italia da potenziare

In futuro quindi, “Sarà necessario prevedere un significativo aumento della capacità sull’Italia e bisognerà sfruttare il momento per offrire un aumento della qualità offerta in tutte le destinazioni. Tutto questo però verrà fatto senza stravolgere il nostro format e quindi rimanendo fedeli al claim ‘I villaggi nel mondo più italiani del mondo’ perché riteniamo che proporre villaggi popolati prevalentemente se non esclusivamente da italiani, possa essere un valore ancora maggiore per i nostri clienti nei prossimi anni”.



Le novità commerciali

Fra le novità commerciali per sostenere la domanda all’estero, “un early booking arricchito di un ulteriore livello di sconto per i clienti che prenoteranno 120 giorni ante partenza e l’inserimento di un prezzo bloccato che eviterà l’eventuale applicazione di adeguamenti carburante”.



Il prodotto del futuro

A livello di prodotto, Broccoli non ha dubbi sulle linee guida per il futuro: “Molte agenzie ci hanno contattato in questo periodo invitandoci a predisporre una gamma che possa prevedere anche un’offerta differente dai classici Veraclub. Pur nella piena consapevolezza che i prossimi mesi saranno caratterizzati anche da una domanda alternativa, riteniamo che uno dei valori fondanti di Veratour sia proprio la coerenza con il proprio format di offerta e soprattutto che se nel breve periodo potrebbe portare risultati, così non sarebbe nel medio - lungo , andando probabilmente a minare la credibilità del nostro brand. Pertanto rimarremo fedeli ai contenuti e ai valori che abbiamo sempre cercato di esprimere con la gamma Veraclub”.