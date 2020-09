I croceristi americani preparano il ritorno in mare

Anche dall’altra parte dell’Oceano ci si prepara per ripartire. Royal Caribbean Group e Norwegian Cruise Line hanno diramato un comunicato congiunto per annunciare che l’Healty Sail Panel ha presentato al Cdc (il centro Usa per il controllo e la previsione delle malattie) le raccomandazioni da seguire per poter organizzare una crociera in tutta sicurezza.

“Il rapporto di oltre 65 pagine dell’Healthy Sail Panel - si legge nella nota - include 74 best practice dettagliate per salvaguardare la salute pubblica e la sicurezza degli ospiti, dell'equipaggio e delle comunità in cui fanno scalo le navi da crociera”. Tra le misure previste, oltre ai test, anche le protezioni individuali e le procedure di santificazione.



Richard D. Fain, presidente e ceo di Royal Caribbean Group, commenta: “Comprendiamo la nostra responsabilità di agire in modo deciso per salvaguardare la salute e la sicurezza dei nostri ospiti e dell'equipaggio, nonché delle comunità toccate dai nostri itinerari, e abbiamo chiesto al Panel di aiutarci a imparare come essere all’altezza di tale responsabilità”.



"Le raccomandazioni dell’Healthy Sail Panel - aggiunge Frank Del Rio, presidente e ceo di Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. - sono solide e complete e riflettono la dedizione dei partecipanti al lavoro che gli è stato affidato”.