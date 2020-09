La campagna #torniamoaviaggiare messa in campo da TTG Italia per fare quadrato e amplificare il grido d’allarme del comparto turistico prende il volo.

Il direttore commerciale di Naar, Maurizio Casabianca (nella foto), si aggiunge al coro dei sostenitori di quella che vuole essere un’iniziativa in grado di portare al centro il comparto e sensibilizzare le autorità governative a prendere provvedimenti urgenti. “Più lungo sarà il blocco ai viaggi, più difficile sarà ripartire offrendo un prodotto che si mantenga vario e di qualità. Occorre unire le forze e continuare a fare pressione sul Governo affinchè studi alternative per la riapertura almeno verso qualche Paese. La politica degli aiuti è sicuramente di fondamentale importanza, ma occorre compiere passi a livello governativo e in sede Ue per ripartire al più presto in modo organico e strutturato. In questo senso, anche Naar aderisce a #torniamoaviaggiare, un ulteriore segno di quella coesione che si rende necessaria per far sentire la voce del turismo presso le istituzioni italiane e internazionali”.



Proprio perché si tratta di un’iniziativa trasversale, che unisce diversi attori del mondo turistico, alle parole di Casabianca si unscono quelle di Glauco Auteri, general manager di Viagger, che sottolinea come “Con piacere ed entusiasmo comunico l’adesione di Viagger alla campagna social #torniamoaviaggiare. È un momento in cui la comunicazione, più che in altri momenti, costituisce un valore strategico fondamentale per il nostro settore, per mostrare il modo di allontanarsi, responsabilmente, dalla fragilità che ci ha colpiti tutti e cominciare a costruire una nuova vitalità".



Serve dunque anche qualche slogan e #torniamoaviaggiare è sicuramente molto centrato. Lo utilizzeremo su qualsiasi nostra attività social, consci e consapevoli che quel “tutto tornerà come prima” a cui tutti aneliamo non è futuro ma è passato e questo periodo storico obbliga tutti a costruire, immaginare e realizzare il cambiamento inevitabile che ci porterà a tornare a viaggiare e soprattutto a dare sicurezza ai clienti, per garantire serenità e spensieratezza che sono elementi chiave obbligatori di ogni viaggio o vacanza”.