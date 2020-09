Riprendono a novembre le crociere di lusso SeaDream

SeaDream Yacht Club scalda i motori. La compagnia specializzata in mini crociere di lusso riprenderà a viaggiare verso i Caraibi a novembre.

La prima partenza, si legge su TravelMole, è fissata per il 7 novembre. Da Bridgetown, SeaDream I inizierà a operare itinerari verso St. Vincent e Grenada.



Per limitare il rischio di contagi, i passeggeri dovranno presentare l’esito negativo di un test per Covid-19 eseguito non più di 72 ore prima di mettersi in volo per le Barbados. Un ulteriore test rapido sarà effettuato prima dell’imbarco.