Tui: tutti i rimborsi entro la fine di settembre

Tui ha dichiarato che terminerà di pagare i rimborsi richiesti per le vacanze annullate a causa del coronavirus entro la fine di settembre.

Come riportato da Travelmole, l'Autorità per la concorrenza e i mercati britannica ha ricevuto migliaia di reclami da parte dei clienti Tui che non hanno ricevuto rimborsi per le vacanze annullate entro i tempi previsti dal regolamento sui pacchetti turistici.



Tuttavia, l’Autorità ha affermato che Tui si è “impegnata in modo costruttivo” e ha affermato che la stragrande maggioranza delle persone ha già ricevuto i rimborsi o rieffettuato la prenotazione.

Tui ha inoltre dichiarato che eventuali richieste di rimborso in sospeso verranno pagate entro il 30 settembre e ha accettato di contattare i clienti che hanno note di credito non utilizzate per informarli che possono convertirle in un rimborso, che sarà pagato entro 14 giorni.



Gli impegni si applicano a tutti i marchi Tui Uk che vendono pacchetti, inclusi First Choice, Marella Cruises, Crystal, Tui Scene, Tui Lakes & Mountains e Skytours. "È essenziale che tutte le aziende rispettino la legge sulla protezione dei consumatori - ha aggiunto l’Autorità per la concorrenza - in modo che i clienti non vengano abbandonati".