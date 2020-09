di Oriana Davini

Nei prossimi mesi aumenterà l'offerta di crociere sugli scaffali delle adv: dopo la ripresa di Msc e Costa, rispettivamente il 16 agosto e il 6 settembre, l'autunno porterà nuove navi e itinerari a disposizione dei viaggiatori.

Ncl e Royal Caribbean hanno scelto di prolungare lo stop fino al 31 ottobre e per ora nulla sappiamo dei piani delle compagnie per l'inverno. Ma una cosa è certa: da qualunque parte la si guardi, la ripresa delle crociere non potrà prescindere dal trade.



Autunno complesso

"L'autunno non sarà facile - avverte Leonardo Massa, managing director Italia di Msc Crociere, che ogni settimana accoglie a bordo da 30 a 50 adv brand ambassador per far loro testare il prodotto -: la sfida è ridare fiducia ai consumatori, spiegando che la nave è un posto sicuro e divertente. Conteranno i social e soprattutto gli adv: su di loro giocheremo la partita del futuro, supportando al massimo le agenzie proattive e attivando la filiera tramite i network per organizzare operazioni, usando la nave come location".



Gioco di squadra

Costa Crociere, sottolinea il country manager Italia Carlo Schiavon, ritiene "sempre fondamentale il ruolo degli adv, ai quali riserviamo una tariffa speciale per toccare con mano le potenzialità delle nuove crociere italiane e un'over commission dal 3 al 5 per cento su tutte le prenotazioni effettuate. Una ripresa reale e duratura è possibile solo se si riuscirà a fare gioco di squadra tra tutti i player del comparto turistico".



Formazione continua

Anche Ncl non fa mancare la propria voce a sostegno del trade: "I partner di viaggio sono di fondamentale importanza per il successo della nostra azienda - assicura il managing director Europe, Kevin Bubolz -. Nelle prossime settimane e mesi abbiamo in programma webinar su Proneben e newsletter settimanali per gli adv sulla nuova programmazione 2021 - 2023, sulle raccomandazioni dell'Healthy Sail Panel e su aggiornamenti utili".