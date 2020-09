Si amplifica il consenso ricevuto dalla campagna #torniamoaviaggiare messa in campo da TTG Italia per sollecitare l’uscita da una situazione di emergenza che rischia di diventare cronica.

Anche Quality Group si unisce al coro di chi sostiene l’iniziativa ritenendo che sia urgente prevedere protocolli internazionali che regolamentino una ripresa reale e certa dei viaggi.

È Marco Peci (nella foto), direttore commerciale di Quality Group, a sottolineare l’importanza della campagna in quanto "È necessario ed urgente che vengano stabiliti dei protocolli internazionali, condivisi e riconosciuti, affinché si possano progressivamente riaprire i confini di quei paesi che possono essere considerati sicuri. Il turismo è un comparto economico che genera un benessere molto diffuso poiché gli attori in campo sono molteplici e per lo più di piccole dimensioni. È giusto porre al primo posto la sicurezza sanitaria ma nello stesso tempo, in modo molto attento, non tralasciare alcuna occasione per far ripartire un comparto che è già stato durissimamente colpito in questi mesi e che rischia di essere devastato nei prossimi”.



Dello stesso tenore l’intervento di Ramon Parisi, direttore commerciale di Domina Travel, che direttamente dalla sua base a Sharm El Sheikh alza la voce per segnalare come “Campagne come quella portata avanti da TTG Italia vanno sostenute in quanto accendono i riflettori su una situazione che deve al più presto trovare una soluzione. Il turismo internazionale verso l’Egitto ha ricominciato a muoversi fin da luglio e i protocolli da osservare rendono il Mar Rosso un’area assolutamente sicura, dove trascorrere una vacanza serena. Da qui l’importanza di fare quadrato per sollecitare una presa di posizione governativa che consenta al settore di ripartire, salvando almeno una parte della stagione invernale”.