Esse Vacation, il futuro dei viaggi all'insegna dello sport

Il futuro all’insegna dello sport: il tour operator Esse Vacation ha firmato due accordi di sponsorizzazione con Pallacanestro Varese e Uyba Volley Busto Arsizio.

“Siamo sempre più convinti - spiega Danilo Gorla (nella foto), product e marketing manager di Esse Vacation – che il nostro prodotto si sposi molto bene con lo sport ed è per questo che stiamo sviluppando nuove iniziative e instaurando rapporti con realtà del territorio. Siamo certi che la strada sia quella giusta: innanzitutto perché lo sport è sinonimo di benessere e tempo libero, proprio come la vacanza, ma anche perché ci permette di intercettare senza dispersioni la fascia delle famiglie, che rappresenta il nostro core business”.



Entrambe le sponsorizzazioni prevedono lo sviluppo di un concorso instant-win, gestito direttamente da Esse Vacation, in esclusiva per gli abbonati e il pubblico delle due squadre: i destinatari dell’operazione potranno tentare la sorte e partecipare all’estrazione di Travel Box valide per soggiorni vacanza della durata di una settimana nelle strutture Esse Vacation.



Parallelamente, gli accordi comprendono il posizionamento del marchio Esse Vacation all’interno dei palazzetti attraverso banner elettronici, striscioni e tabelloni fissi che garantiscono la massima visibilità.

Esse Vacation guarda poi avanti, a quando gli spettatori potranno riempire nuovamente gli stadi e i palazzetti: “Non vediamo l’ora di poter tornare a normalità – conclude Gorla – e abbiamo già in serbo una promozione speciale, rivolta ai tifosi che sceglieranno di seguire la propria squadra del cuore dal vivo, insieme alla famiglia”.



A breve verrà avviata una collaborazione con gli atleti e le atlete delle due squadre per la realizzazione di video promozionali da inserire sul sito ufficiale di Esse Vacation e si sta lavorando per poter utilizzare gli spazi dei palazzetti per la pubblicizzazione e la commercializzazione delle Travel Box al pubblico.