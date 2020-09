“Adesso è il momento di pensare all’inverno e al 2021. La gente ha voglia di viaggiare, ma è necessario aprire corridoi con alcuni paesi e, almeno fino alla diffusione del vaccino, attivare tamponi preventivi in aeroporto. Sull’esempio di quanto stanno già facendo i crocieristi”. Massimo Broccoli (nella foto), direttore commerciale di Veratour, sostiene l’importanza di “Dare continuità anche al periodo post estivo, in modo tale da arrivare al 2021 con la macchina turistica funzionante e rodata, , fattore che aiuterebbe le agenzie a sopravvivere”.

Veratour è pronto: “A Natale apriremo un nuovo villaggio a Capo Verde e già dal luglio scorso abbiamo presentato la programmazione invernale 2020-2021. L’estate 2021 potrebbe poi essere interessante, con quell’effetto rimbalzo auspicato da molti”.