Portali, un futuro da riscrivere all'insegna della flessibilità

Anche i portali stanno vivendo una fase interlocutoria, resa più evidente al termine delle prenotazioni estive. “Dopo il movimento registrato in agosto sull’Italia, stiamo assistendo a un prevedibile rallentamento, reso più evidente dalla situazione di generale incertezza che non aiuta il cliente a prenotare”. Luca Riminucci, direttore vendite del Gruppo Albatravel, fa leva su diversi aspetti, dalla flessibilità garantita dal portale alla possibilità di cancellare il viaggio sottodata, come chiavi di sviluppo per il futuro. E non nasconde che la dinamica prezzi, con qualche promozione speciale, possa contribuire a ridare fiato al mercato.

Dello stesso tenore l’intervento di Guy Luongo, ceo di Ixpira, che sottolinea come alla effettiva ripartenza il mercato non sarà più lo stesso e occorra “Studiare anche forme alternative di distribuzione del prodotto”.

Il servizio completo con gli interventi dei protagonisti è disponibile su TTG Italia del 14 settembre, online sulla Digital edition.