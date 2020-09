Msc amplia la programmazione 2020: dal 19 ottobre anche la Magnifica

Entra in campo anche Msc Magnifica nella programmazione della compagnia di crociere. La nave partirà il prossimo 19 ottobre proponendo itinerari di dieci notti con partenza da Genova e tappe a Livorno, Messina, La Valletta, Pireo, Kataklon e Civitavecchia.

La programmazione proseguirà poi con altre 6 crociere fino a quella di Natale da 8 notti con partenza il 18 dicembre. Poi nel 2021 sarà la volta della World Cruise, che verrà proposta per il terzo anno consecutivo. Contemporaneamente sono state estese fino a Natale le partenze a bordo di Msc Grandiosa, la prima unità utilizzata per il riavvio delle crociere dopo il lungo stop causato dalla pandemia. Anche per Grandiosa è in programma la crociera di Natale con partenza il 20 dicembre, sempre da Genova.



Sono state invece annullate le crociere precedentemente previste per il 26 settembre e per il 24 ottobre con partenza da Bari e Trieste. “Gli ospiti interessati dalle crociere annullate saranno riprotetti su un'altra crociera, in particolare su Msc Grandiosa, che attualmente naviga nel Mediterraneo occidentale – spiega la compagnia - o potranno ricevere voucher “Future Cruise Credit” grazie al quale è possibile trasferire l'intero importo pagato per la loro crociera annullata su una nuova crociera MSC, scegliendola tra una qualsiasi nave e qualsiasi itinerario tra quelli disponibili entro 18 mesi dalla partenza della crociera annullata”.