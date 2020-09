di Isabella Cattoni

Una testimonianza diretta, che giunge in un momento particolarmente importante per il turismo outgoing: Ramon Parisi (nella foto), direttore commerciale di Domina Travel, conferma da Sharm El Sheikh come la situazione sul Mar Rosso sia sotto controllo e come altri mercati abbiano già ripreso a scegliere l’Egitto per una vacanza al sole.

Ripartenza avviata

“Il Mar Rosso era già ripartito da maggio per la clientela egiziana, e da luglio, messi a punto tutti i protocolli necessari, la macchina turistica si è avviata anche su scala internazionale”. I viaggi, conferma il manager, vengono effettuati in assoluta sicurezza, in quanto non solo noi del Domina Coral Bay ma anche molti altri albergatori e tour operator di località come Hurghada, Taba, Marsa Alam o Sharm El Sheikh, offriamo gratuitamente ai nostri ospiti il test rapido in aeroporto, che comunque avrebbe un costo di 30 euro”.



Mercati in ripresa

E così, i mercati ucraino, bielorusso, ma anche inglese, serbo o polacco sono tornati gradualmente a presidiare le rive del Mar Rosso, all’insegna di protocolli di sicurezza particolarmente dettagliati. “Al Domina Coral Bay ad esempio, abbiamo messo in atto regole severissime che riguardano tutte le fasi della vacanza, dall’organizzazione della ristorazione, alla sanificazione di camere e aree comuni. Va detto che nel nostro caso la possibilità di usufruire di spazi enormi è già di per sé garanzia di sicurezza e serenità”.



Necessario un intervento governativo

Parisi si augura che la situazione dei viaggi verso i Paesi extra Ue si sblocchi rapidamente: “Riceviamo tantissime richieste di informazioni da parte di agenzie e clienti italiani, pronti a prenotare non appena la situazione lo permetterà. In questo senso, l’idea dei corridoi potrebbe essere una soluzione per cominciare a ripartire. Resta fondamentale comunque il fatto di fare fronte comune, spingendo sui canali ministeriali, perché è necessario uscire dalla fase di emergenza e soprattutto mettere un freno al terrorismo psicologico che sta facendo di tutta un’erba un fascio frenando qualsiasi effettiva ripartenza”. Perché l’Egitto e il Mar Rosso, ricorda Parisi, “Sono prodotti fondamentali per sostenere gli operatori turistici e le agenzie, cercando di salvare almeno una parte della stagione invernale. Domina Travel è pronto con un piano voli ad hoc. Ora serve però un intervento da parte del Governo”.