Si allarga il consenso manifestato dagli attori del settore turistico nei confronti della campagna di comunicazione #torniamoaviaggiare, lanciata da TTG Italia per fare squadra e sostenere una reale ripartenza dei viaggi all’estero.

La necessità di fare quadrato

L’ultimo commento è quello del country manager Italy di Costa Crociere, Carlo Schiavon (nella foto), che in una nota indirizzata al direttore di TTG Italia, Remo Vangelista, sottolinea come la compagnia crocieristica "condivide fortemente lo spirito e gli obiettivi della campagna di comunicazione #torniamoaviaggiare lanciata da TTG Italia. Il mondo del turismo ha bisogno, in questo momento, di fare quadrato e lanciare messaggi chiari per far capire al consumatore che, anche in momenti come questi, può viaggiare piacevolmente e in totale sicurezza”.



La ripartenza di Costa

Il manager prosegue affermando che “Costa Crociere ha fatto la sua parte riprendendo l’operatività qualche giorno fa, il 6 settembre, dopo aver messo a punto un protocollo sanitario, studiato insieme a esperti scientifici, che addirittura va oltre quanto previsto dalle autorità italiane ed europee, garantendo agli ospiti la possibilità vivere l’esperienza di viaggio in totale tranquillità. A tal riguardo, crediamo che la decisione coraggiosa di rimettere in operazione le navi rappresenti un esempio virtuoso della voglia di ripartire, la dimostrazione concreta che si possono tornare a fare vacanze emozionanti e rilassanti. Abbiamo bisogno di trasmettere questo segnale positivo per tutto il comparto turistico del nostro Paese, a cominciare proprio dai nostri partner della distribuzione, con i quali continueremo a lavorare per far crescere la fiducia dei consumatori e riportarli in vacanza".



Ripresa reale

"Mai come in questo momento - aggiunge Schiavon -, la possibilità di una ripresa reale e duratura, pur tra le difficoltà che tutti conosciamo, sarà possibile solo se si riuscirà a fare un vero e proprio gioco di squadra tra tutti i player del comparto turistico. E’ quindi evidente che ogni iniziativa che, come #torniamoaviaggiare, contribuisce a dare più forza alla voce di tutto il settore, vada spinta e incoraggiata con la massima partecipazione ed entusiasmo".