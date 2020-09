Sceglie un nuovo format Settemari per snocciolare i dettagli e le novità della programmazione 2020/2021. Il tour operator del Gruppo Uvet lancia il nuovo catalogo digitale lasciando che, con il progetto ‘Live from Settemari’, siano i clienti a raccontare, attraverso commenti e fotografie, l’esperienza nei villaggi.

La new entry

Non mancano le novità di prodotto, che vedono una new entry a Zanzibar. Entra infatti in programmazione il SettemariClub Kilindini Resort & SPA in gestione diretta Uhc, che si unisce al Kiwengwa Beach Resort e al Paje Palms Beach Resort. Il Club, di nuova costruzione, si trova in un’area nuova al mercato italiano: Pwani Mchangani. È proposto in formula soft all-inclusive e dispone di 82 tra camere e suite.



Le conferme

Confermate, poi, tutte le mete e i Club storici dell’operatore alle Canarie, in Egitto, in Kenya, alle Maldive, a Cuba, in Repubblica Dominicana e in Messico, anche se, precisa l’operatore in una nota, “siamo vincolati alle disposizioni emanate delle autorità competenti per far viaggiare in sicurezza i nostri clienti”.



“Settemari in questa nuova pubblicazione ha voluto dare volto alle persone che si prendono cura dei clienti nei villaggi, gli assistenti in loco, che da quest’anno si conquistano uno spazio importante in avancatalogo – aggiunge Martino Dotti, sales manager Settemari -. Gli Assistenti sono dei veri punti di riferimento, preparati, qualificati e orientati al cliente, oltre che essere garanti della qualità dei servizi alberghieri e di intrattenimento”.