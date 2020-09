Un’iniziativa da sostenere, che va diffusa e amplificata su tutti i canali per fare da cassa risonanza a una necessità stringente avvertita dall’intero comparto turistico: il managing director Italia di Msc Crociere, Leonardo Massa (nella foto), non ha mezzi termini nell’aderire alla campagna #torniamoaviaggiare lanciata da TTG Italia.

“L’industria turistica italiana deve chiedere, unita e a gran voce, l'allentamento delle norme che regolano i viaggi all’estero. Come Msc siamo ripartiti lo scorso 16 agosto con sforzi e investimenti immani, onorando un protocollo rigidissimo proprio per ridare fiato alla voglia di viaggiare dei clienti”.



Ora è tempo di uscire dalla fase di emergenza acuta, che rischia altrimenti di cronicizzarsi, “facendo quadrato e raccogliendo le forze per trovare formule flessibili come quella relativa all’apertura di corridoi con singoli Paesi o all’attuazione di tamponi preventivi, che insieme all’attenzione al distanziamento possano favorire il ritorno a una sorta di quasi normalità”.



Massa invita le agenzie a stringere i denti e saluta l’iniziativa di TTG Italia come un “Segnale positivo da diffondere e amplificare, sfruttando anche il supporto de canali social. Perché l’industria turistica deve saper trasmettere messaggi positivi ai consumatori, dando per prima l’esempio che una soluzione, anche in attesa della diffusione del vaccino, può essere trovata, regalando una boccata d’ossigeno al lavoro di agenzie e operatori”.